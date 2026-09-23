Фитнес‑клубы добиваются права выгонять клиентов за нарушения по видеозаписям

Клубам могут разрешить отказывать в обслуживании клиентам, которые неоднократно или существенно нарушают правила. Остаток стоимости абонемента придется вернуть.

Фитнес-клубы могут получить право в одностороннем порядке расторгать договоры с нарушителями, следует из обращения Национального фитнес-сообщества к премьер-министру Михаилу Мишустину. Нарушения предлагается подтверждать видеозаписями или показаниями независимых свидетелей. Клуб также сможет не заключать с таким клиентом новый договор в течение года.

Сейчас договор с фитнес-клубом считается публичным, поэтому немотивированный отказ в обслуживании может повлечь возмещение убытков, потребительский штраф и компенсацию морального вреда. Систематически нарушают правила около 1% посетителей, сообщил руководитель FitnessData Максим Боровиков. Среди проблем — скрытая тренерская деятельность, кражи, агрессивное поведение и незаконная съемка. Об этом пишет «Коммерсант».

В «Общественной потребительской инициативе» предупреждают о риске злоупотреблений. Поскольку правила устанавливает сам бизнес, клубы могут произвольно трактовать нарушения и отказывать клиентам с активной потребительской позицией.

НФС также предлагает разделить договоры: доступ к инфраструктуре оформлять как абонентский договор, а тренировки — как возмездное оказание услуг. Кроме того, при досрочном расторжении клубы хотят учитывать постоянные операционные затраты при расчете суммы возврата.