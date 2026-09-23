💺 Юрист ответил, можно ли принести на работу свое кресло

Трудовой кодекс не запрещает приносить на работу личные вещи, но безусловного права пользоваться ими у сотрудника нет. Ограничения могут быть установлены внутренними правилами компании.

Сотрудник может принести в офис ортопедический стул, увлажнитель воздуха или другие вещи для комфорта, сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Принести в офис собственный ортопедический стул, увлажнитель воздуха или другие вещи для комфорта в целом можно — если работодатель не установил на это запрет», — пояснил юрист.

Работодатель вправе устанавливать правила внутреннего трудового распорядка, а сотрудники обязаны их соблюдать. При этом по ст. 22 ТК компания должна обеспечивать персонал оборудованием, инструментами, технической документацией и другими средствами, необходимыми для работы.

Использование электрических приборов лучше согласовать заранее из-за требований пожарной безопасности и охраны труда. Обсудить с работодателем также стоит другие заметные изменения рабочего места, чтобы избежать конфликтов с руководством и коллегами.

Само по себе дополнительное обустройство рабочего места в разумных пределах закону не противоречит. Однако окончательное решение зависит от действующих в компании правил и требований безопасности.