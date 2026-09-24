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Отчетность
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⏳ 25 сентября истекает срок отправки уведомлений по ЕНП

Не позднее 28 сентября 2026 нужно уплатить налоги и страховые взносы.

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В срок не позднее 25 сентября 2026 года компании и ИП должны подать ЕНП-уведомления об исчисленных суммах:

  • НДФЛ (для налоговых агентов) – за период с 01.09.2026 по 22.09.2026;

  • страховых взносов – за август 2026.

Также до этой даты нужно представить отчетность, предупреждает УФНС:

  • персонифицированные сведения о физических лицах – за август 2026 года (ИП и организации - налоговые агенты);

  • декларацию по налогу на прибыль – за август 2026 года;

  • декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых – за август 2026 года;

  • декларацию по акцизам – за август 2026 года.

Срок уплаты указанных платежей – не позднее 28 сентября 2026 года.

Уведомления по НДФЛ за период с 23.09.2026 по 30.09.2026 нужно подать не позднее 05.10.2026 (с учетом выходных дней) и уплатить налог в этот же срок.

Отправить отчетность можно в электронном виде:

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