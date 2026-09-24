БСН 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
НДС
Читать 2 мин

Налоговики разъяснили, когда на УСН с НДС 5% или 7% можно применять ставку 0%

Нулевую ставку можно применять только к отдельным операциям и при наличии подтверждающих документов.

28 просмотров3 открытия

Плательщики УСН, выбравшие НДС 5% или 7%, вправе применять ставку 0% только по операциям из п. 9 ст. 164 НК, разъяснило УФНС. Ранее об этом писала ФНС в письме от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

В перечень входят экспорт, в том числе в страны ЕАЭС, международные перевозки, связанные с ними транспортно-экспедиционные услуги, а также поставки дипломатическим представительствам и международным организациям.

При экспорте в ЕАЭС нулевая ставка действует и для товаров, освобожденных от НДС по ст. 149 НК. При этом входной НДС, предъявленный поставщиками, нельзя принять к вычету, даже если покупки использовали для производства экспортных товаров или работ со ставкой 0%. Налог включают в стоимость товаров или списывают в расходы.

Право на ставку 0% необходимо подтвердить документами. Их подают вместе с декларацией по НДС за квартал, в котором собран полный пакет. При экспорте за пределы ЕАЭС в инспекцию направляют электронные реестры сведений из таможенных деклараций и контрактов.

Если документы не представлены в течение 180 дней с даты отгрузки, НДС начисляют по ставке 5% или 7% в квартале, на который приходится окончание срока. После сбора документов налог пересчитывают по ставке 0%, а уплаченную сумму можно принять к вычету.

Станьте топовым экспертом, который экономит миллионы и защищает бизнес от штрафов.

На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» вы перейдете от теории к реальным кейсам: научитесь законно снижать налоговую нагрузку, видеть риски до того, как их найдет инспекция, и уверенно защищать компанию на проверках ФНС.

  • никакой «воды», только деловые игры, интерактивные тренажеры и разбор реальных ситуаций.

  • забирайте с собой рабочие чек-листы и шаблоны документов, которые можно внедрить в работу прямо сейчас.

  • получите официальный диплом о профессиональной переподготовке с обязательным внесением в реестр ФИС ФРДО.

Успейте инвестировать в карьеру с выгодой 22%: всего 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.

Записаться

Автор
Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
6
11.7K
B
buh121315
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка