Налоговики разъяснили, когда на УСН с НДС 5% или 7% можно применять ставку 0%

Нулевую ставку можно применять только к отдельным операциям и при наличии подтверждающих документов.

Плательщики УСН, выбравшие НДС 5% или 7%, вправе применять ставку 0% только по операциям из п. 9 ст. 164 НК, разъяснило УФНС. Ранее об этом писала ФНС в письме от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

В перечень входят экспорт, в том числе в страны ЕАЭС, международные перевозки, связанные с ними транспортно-экспедиционные услуги, а также поставки дипломатическим представительствам и международным организациям.

При экспорте в ЕАЭС нулевая ставка действует и для товаров, освобожденных от НДС по ст. 149 НК. При этом входной НДС, предъявленный поставщиками, нельзя принять к вычету, даже если покупки использовали для производства экспортных товаров или работ со ставкой 0%. Налог включают в стоимость товаров или списывают в расходы.

Право на ставку 0% необходимо подтвердить документами. Их подают вместе с декларацией по НДС за квартал, в котором собран полный пакет. При экспорте за пределы ЕАЭС в инспекцию направляют электронные реестры сведений из таможенных деклараций и контрактов.

Если документы не представлены в течение 180 дней с даты отгрузки, НДС начисляют по ставке 5% или 7% в квартале, на который приходится окончание срока. После сбора документов налог пересчитывают по ставке 0%, а уплаченную сумму можно принять к вычету.