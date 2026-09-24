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Инвестиции
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ЦБ расширил перечень активов для инвестирования розничных ПИФов

ПИФам открыли доступ к акциям и облигациям всех российских эмитентов и обновил нормативы по концентрации, распространив лимиты на группы связанных компаний.

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Банк России расширил состав активов, доступных для инвестирования розничным паевым фондам, следует из зарегистрированного Минюстом указания. Документ вступит в силу через 10 дней после публикации, за исключением отдельных положений.

Теперь ПИФы смогут включать в портфель любые акции и облигации российских эмитентов, а также инвестиционные паи, не предназначенные для квалифицированных инвесторов. Ранее фондам были доступны только паи открытых ПИФ, облигации компаний, участвующих в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также замещающие облигации. При этом доля неторгуемых на бирже активов останется ограниченной.

«Также разрешается инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор еще обновил правила расчета лимитов концентрации активов в розничных ПИФах. Если раньше доля активов одной компании могла занимать до 10% портфеля, то теперь норматив будет распространяться на всю группу связанных организаций. Новое требование начнет действовать через год.

Для управляющих компаний, у которых уже сформированы фонды, предусмотрен двухлетний переходный период для приведения структуры активов в соответствие новым правилам.

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