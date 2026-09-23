ФАС объединит решения всех подразделений в цифровую систему на базе ИИ

В 2026 году ФАС запустит систему на базе ИИ, которая объединит решения территориальных органов в единую базу и станет основой новой экосистемы профессиональных знаний.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена внедрить искусственный интеллект в свою работу и создать цифровой дашборд‑контроллер функций. Об этом сказал глава ведомства Максим Шаскольский на семинаре‑совещании территориальных органов в Мурманске.

Система объединит центральный аппарат и все региональные подразделения, аккумулируя решения в единой базе.

«Нам важно не просто регламентировать процесс, а создать экосистему профессиональных знаний. Мы запустим специализированный сайт с письмами-разъяснениями регуляторов, планами территориальных органов, тематическими обзорами. Участники закупок смогут заглянуть, найти актуальную практику и принять взвешенное решение в спорной ситуации», — сказал Максим Шаскольский.

По замыслу ФАС, участники закупок смогут оперативно находить актуальную практику и принимать взвешенные решения в спорных ситуациях.