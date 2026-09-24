СФР напомнил, какие сведения бухгалтер должен передать для оплаты больничного в 2026 году

СФР напомнил, какие сведения работодатель должен передать в фонд для оплаты больничного работника.

Соцфонд назначает и выплачивает пособия по временной нетрудоспособности в проактивном режиме, работнику не нужно никуда обращаться для получения выплат.

«После закрытия электронного листка нетрудоспособности СФР направляет работодателю запрос недостающих сведений. У бухгалтера есть 3 рабочих дня с момента получения этого запроса, чтобы проверить всю информацию, дозаполнить ее и отправить обратно в СФР», — отметил фонд в своем ТГ-канале.

Если СФР нашел неточности или ошибки, он направит извещение, ответить на которое нужно в течение 5 рабочих дней.



Работодатель рассчитывает и оплачивает первые 3 дня болезни. Начиная с 4 дня пособие платит СФР. Если оформили больничный по уходу членом семьи, то фонд оплачивает его полностью с 1 дня.

В ответе на запрос работодатель обязан проверить страховой стаж сотрудника, так как от него напрямую зависит размер пособия. Если в расчетном периоде работник был в декрете или отпуске по уходу за ребенком, должно быть заявление на замену лет для увеличения выплаты. Также бухгалтер должен указать районный коэффициент и продолжительность рабочего времени, так как они повлияют на размер пособия.

Месячное пособие не может быть ниже МРОТ. Если за расчетный период не было заработка или он ниже норматива, расчет производится по действующему МРОТ с учетом РК и ставки рабочего времени.

В 2026 году максимальная величина дневного пособия составляет 6 827,40 рублей.

За нарушение правил электронного документооборота с СФР предусмотрена ответственность. Если не успели в установленный 3-дневный срок, штраф составит 5 тыс. рублей. Представление недостоверных или сокрытых данных, которое повлекло за собой излишние расходы фонда, грозит взысканием 20% от суммы излишне выплаченного пособия, но не менее 1 тыс. рублей и не более 5 тыс. рублей.