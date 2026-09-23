Верховный суд предложил сократить число присяжных до четырех человек

Верховный суд подготовил концепцию реформы суда присяжных. Среди предложений — сократить коллегию до четырех человек и объединить ее с профессиональным судьей.

Верховный суд РФ подготовил концепцию реформы института присяжных заседателей. Об этом заместитель председателя ВС Николай Тимошин сообщил на профильном круглом столе, пишет РБК.

Одно из основных предложений — создать единую коллегию из профессионального судьи и четырех присяжных. Сейчас профессиональный судья и коллегия присяжных выполняют разные функции в процессе.

Судья Верховного суда Сергей Зеленин пояснил, что новый формат позволит отказаться от части процедур и ускорить рассмотрение уголовных дел. При этом за присяжными хотят сохранить право самостоятельно решать вопросы факта по внутреннему убеждению.

Профессиональный судья сможет участвовать в обсуждении в совещательной комнате и давать присяжным необходимые разъяснения. В Верховном суде рассчитывают, что это поможет снизить число противоречивых вердиктов и отмен оправдательных приговоров.

Концепция также предусматривает возможность привлекать к работе присяжными людей старше 65 лет, если они сами этого хотят и состояние здоровья позволяет участвовать в процессе. Процедуру отбора кандидатов предлагают упростить.

Кроме того, Верховный суд предлагает усилить ответственность за вмешательство в деятельность присяжных заседателей и изменить подходы к их мотивации. Пока речь идет о концепции реформы, а не о вступивших в силу изменениях.