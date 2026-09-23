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Банки
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ЦБ и НСПК прорабатывают полный возврат похищенных денег

Сейчас пострадавшие от мошенников могут получить только часть похищенной суммы.

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Полный возврат похищенных у россиян средств могут организовать через сервис «Добрая воля», сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. ЦБ обсуждает с Национальной системой платежных карт единый подход к таким выплатам.

«Сейчас часть денежных средств остается у одного из банков, который инициировал процедуру. Мы сейчас с коллегами прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью», — сказал Вадим Уваров на XXIII Международном банковском форуме.

Сервис «Добрая воля» работает с 2023 года. Он доступен банкам — участникам платежной системы «Мир», которые подключены к диспутной платформе НСПК. Через нее банки взаимодействуют при возврате средств.

С ноября 2025 года банк, вернувший клиенту похищенные деньги, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию.

Россияне, пострадавшие от мошенничества, не понимают, почему была похищена одна сумма, а возвращена сумма меньше, добавил Уваров.

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