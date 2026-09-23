За первые три недели работы цифрового рубля россияне открыли почти 200 тыс. счетов. К платформе уже подключены 36 банков.

Россияне открыли почти 200 тыс. счетов в цифровом рубле за три недели после запуска. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, запуск цифрового рубля прошел по плану. Сейчас к платформе подключены 36 российских банков.

Набиуллина отметила, что в России уже сформированы все компоненты собственной платежной инфраструктуры. Цифровой рубль, по ее словам, полностью разработан в России и соответствует высоким стандартам безопасности.

При этом использование новой формы национальной валюты останется добровольным как для россиян, так и для бизнеса.

«И граждане, и бизнес сами будут решать, пользоваться цифровым рублем или нет», — подчеркнула глава ЦБ.

Принуждать клиентов открывать счета или проводить расчеты в цифровых рублях не будут.