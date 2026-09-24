💲 Рубль замедлил укрепление: доллар снова поднялся выше 84 рублей

Рубль притормозил сентябрьское укрепление: доллар поднялся до 84,4 рублей, а основные валюты фиксируют умеренный откат после двухнедельной коррекции.

24 сентября 2026 года рубль приостановил сентябрьское укрепление: доллар вновь поднялся выше 84,3 рублей, евро приблизился к 96,7, а юань удерживается в районе 12,56. После двух недель коррекции, в ходе которой основные валюты потеряли около 5% от полуторалетних максимумов, рынок фиксирует умеренный откат.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,3969 рубля Евро 96,7442 рубля Юань 12,5598 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 23 сентября 2026 года доллар стоил 84,06, евро — 96,59, а юань — 12,53.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер рассказал, что рубль завершает волну сентябрьского роста: доллар, который на недавнем пике поднимался к87, теперь вернулся к ₽84,4. Внебиржевой евро откатился из‑под 101 к 96,3, а биржевой юань после прокола 13 в моменте снижался к ₽12,4, но закрылся с повышением и выше 12,6. По его словам, валюты остаются в фазе коррекции после летнего ралли, а текущие значения отражают охлаждение спроса на иностранную валюту.