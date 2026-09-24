На независимых АЗС маржа на бензин выросла до рекордных значений в 2026 году

Стоимость АИ‑95 на независимых АЗС в Москве достигает 140 рублей, но даже при росте маржинальности заправки сталкиваются с высокими логистическими расходами и нестабильными поставками.

Независимые автозаправочные станции в России начали зарабатывать на продаже бензина 3-7 рублей с литра, тогда как год назад работа с топливом приносила им убытки.

По данным «ОМТ Консалт», с июня по сентябрь маржа по АИ‑95 увеличилась на 29,5%, до 6,89 рубля за литр, а по дизелю — на 57,3%, до 6,12 рубля. В отдельных случаях стоимость АИ‑95 на независимых АЗС в Москве достигает 140 рублей за литр, следует из данных Russiabase.

Рост маржинальности не означает рост прибыли: затраты на закупку топлива и логистику фактически «съедают» наценку. Президент союза «Нефтяной клуб Санкт‑Петербурга» Марат Муртазин пояснил, что доставка топлива в регионы нередко осуществляется из удаленных НПЗ, например из Сургута, что значительно повышает расходы. По его словам, реальная наценка сейчас составляет около 5%, тогда как для устойчивой работы она должна быть на уровне 12-13%. Об этом пишут «Известия».

Годом ранее ситуация была противоположной: в сентябре 2025 года продажа бензина приносила АЗС убыток в среднем 2,14 рубля с литра. Дизель оставался прибыльным, обеспечивая около 6,68 рубля.

Рост маржинальности летом связан с тем, что независимые сети быстро перенесли повышение оптовых цен в розницу. В июне–июле стоимость АИ‑95 на АЗС выросла на 6,6 рубля, АИ‑92 — на 7,4 рубля, дизеля — почти на 7 рублей. Розничные цены росли быстрее себестоимости уже закупленного топлива, что резко увеличило маржу.

Однако в августе и сентябре маржинальность начала снижаться. После сокращения нормативов продаж топлива на бирже котировки перестали отражать реальную стоимость доступных объемов, а независимые АЗС перешли на закупку по высоким мелкооптовым ценам. Дополнительное давление создают внеплановые ремонты НПЗ и физический дефицит топлива.

По данным Росстата, с января по август 2026 года бензин подорожал на 17%, дизель — на 15%. Власти приняли комплекс мер для стабилизации рынка: до конца января 2027 года действует запрет на экспорт бензина, до конца сентября — на экспорт дизеля, скорректирован демпфер, расширен импорт топлива и временно разрешена продажа топлива экологических классов Евро‑2, Евро‑3 и Евро‑4.