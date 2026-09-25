Маркировку «Честный знак» объединят со СПОТ для усиления контроля импорта

Систему маркировки «Честный знак» хотят интегрировать со СПОТ, что позволит контролирующим органам видеть конкретные маркируемые товары, которые ввозятся в страну, и усилит прозрачность импорта внутри ЕАЭС.

Систему маркировки «Честный знак» решили объединить с системой подтверждения ожидания товаров СПОТ, рассказали в аппарате вице‑премьера Дмитрия Григоренко. Интеграция даст контролирующим органам возможность отслеживать, какие именно маркируемые товары поступают в Россию, усилив контроль за оборотом продукции и борьбу с серым импортом.

Цифровой код «Честного знака» фактически стал паспортом каждой единицы товара, позволяя проверять происхождение продукции и сопроводительные документы. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас с «Честным знаком» уже связаны почти 20 государственных информсистем. Маркировка используется для блокировки небезопасных товаров, автоматической проверки продукции на кассах и контроля легальности ввода в оборот. Обязательной маркировке подлежат 39 товарных групп, еще 13 категорий находятся в экспериментальном режиме, который планируется расширять. Дополнительно поручено проработать запуск экспериментов по маркировке удобрений и пестицидов.

По данным ЦРПТ, расширение маркировки часто инициирует сам бизнес, стремясь снизить риски попадания некачественной продукции к потребителям. За время работы системы доля нелегального оборота маркируемых товаров сократилась с 24,7% до 7,6%, а объем легального ввода вырос: в легкой промышленности — на 90%, в обуви — на 50%, в табачной продукции — на 23%.

Эксперимент по проверке поставок молочной продукции и воды в соцучреждения через «Честный знак» в 2025 году позволил выявить более 800 тонн небезопасных товаров. С начала 2026 года система зафиксировала свыше 20 млн нарушений на электронных площадках — от расхождений в документах до продажи контрафакта и продукции, не введенной в оборот.