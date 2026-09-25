Тарифы в регулируемых сферах предлагают устанавливать минимум на пять лет

ФАС разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Изменения затронут все регулируемые сферы деятельности.

Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее пяти лет, следует из законопроекта ФАС. Документ о закреплении единых правил долгосрочного тарифного регулирования размещен на портале проектов НПА 23 сентября 2026 года.

Проект предусматривает применение метода эталонных расходов. В сочетании с долгосрочными тарифами этот механизм должен повысить прозрачность ценообразования для потребителей и способствовать привлечению инвестиций в регулируемые сферы.

Общими целями тарифного регулирования станут доступность услуг и поддержка конкуренции. Законопроект также определяет права и обязанности участников регулируемых отношений и разграничивает полномочия федеральных и региональных органов.