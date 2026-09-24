Горно‑металлургические компании хотят обязать платить налог 30% с рентного дохода

Минфин хочет ввести налог 30% на допдоход горно‑металлургических компаний, который появился из‑за подорожания твердых полезных ископаемых в 2025 году.

Минфин подготовил законопроект, который предлагает ввести для отдельных добывающих организаций налог в размере 30% от дополнительного дохода, который возник вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые в рублевом выражении относительно базового уровня 2024 года. Для золота ставка составит 20%.

«В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%)», — сказано на сайте Минфина.

В 2025 году мировой рост цен привел к тому, что компании получили значительный дополнительный рентный доход.

По оценке Минфина, введение нового налога позволит укрепить доходы всех уровней бюджетной системы и повысить устойчивость финансовой базы государства.