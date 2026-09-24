В бюджет на 2027-2029 годы заложили индексацию пенсий и рекордный «детский бюджет»

Трехлетний бюджетный пакет Минфина включает рост расходов на соцподдержку, образование и здравоохранение, усиление мер для семей с детьми и финансирование обороны, сохраняя дефицит на уровне 2% ВВП.

Минфин направил в правительство пакет бюджетных законопроектов на 2027-2029 годы, сохранив приоритеты соцподдержки, обороны и технологического развития, а также заложив индексацию пенсий, расширение «детского бюджета» и масштабные вложения в образование и здравоохранение. Дефицит федерального бюджета прогнозируют на уровне около 2% ВВП ежегодно.

«Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства», — сказано на сайте министерства.

В проекте предусмотрена индексация пенсий и пособий. Страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции и с 1 апреля дополнительно на 3,3% по темпу роста зарплаты. Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля.

«Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей, включая финансирование единого детского пособия. Предусмотрены средства на ежегодную индексацию материнского капитала, семейные выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ для родителей с двумя и более детьми, а также программы улучшения жилищных условий семей — около 1,9 трлн рублей.

Более 105 млрд рублей направят на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено свыше 47 млрд рублей, на строительство новых — 25,7 млрд. Планируется возведение более 100 детсадов к 2030 году. Около 80 млрд рублей выделят на ремонт общежитий университетов, 65 млрд — техникумов.

В сфере здравоохранения продолжится финансирование нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Почти 278 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена. Средства также предусмотрены на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», программу 14 ВЗН, а также профилактику сердечно‑сосудистых заболеваний и диабета.

Также стратегическим приоритетом бюджета остается обеспечение обороны и безопасности, включая оснащение вооруженных сил, модернизацию предприятий ОПК, выплаты военнослужащим и поддержку их семей.