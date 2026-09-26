ИИ может начать развиваться без участия человека

Искусственный интеллект может начать развиваться быстрее, чем люди и государственные институты смогут реагировать на изменения. Риски возрастут с появлением систем, способных совершенствовать самих себя.

Системы искусственного интеллекта становятся мощнее и автономнее, поэтому скорость их развития может превысить способность людей контролировать происходящее. Об этом глава OpenAI Сэм Альтман заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ИИ.

«Риск заключается в том, что все происходит так быстро, что люди больше не могут следить за происходящим или вмешиваться в случае необходимости», — сказал Альтман.

Особое значение эта проблема приобретет при появлении систем, которые смогут совершенствовать самих себя и создавать улучшенные будущие версии, считает глава OpenAI.

По его словам, автоматизация самого процесса разработки искусственного интеллекта может привести к резкому ускорению развития технологии.

Альтман отметил, что системы ИИ уже становятся более автономными, поэтому государственным и международным институтам необходимо учитывать скорость развития технологии при выработке подходов к ее регулированию.