ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Интернет и технологии
Читать 1 мин

ИИ может начать развиваться без участия человека

Искусственный интеллект может начать развиваться быстрее, чем люди и государственные институты смогут реагировать на изменения. Риски возрастут с появлением систем, способных совершенствовать самих себя.

1 открытие

Системы искусственного интеллекта становятся мощнее и автономнее, поэтому скорость их развития может превысить способность людей контролировать происходящее. Об этом глава OpenAI Сэм Альтман заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ИИ.

«Риск заключается в том, что все происходит так быстро, что люди больше не могут следить за происходящим или вмешиваться в случае необходимости», — сказал Альтман.

Особое значение эта проблема приобретет при появлении систем, которые смогут совершенствовать самих себя и создавать улучшенные будущие версии, считает глава OpenAI.

По его словам, автоматизация самого процесса разработки искусственного интеллекта может привести к резкому ускорению развития технологии.

Альтман отметил, что системы ИИ уже становятся более автономными, поэтому государственным и международным институтам необходимо учитывать скорость развития технологии при выработке подходов к ее регулированию.

Автор
Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
15.5K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка