Прогноз по инфляции на 2026 год вырос с 5,2 до 6,8%

В мае ведомство ожидало, что рост цен по итогам года составит 5,2%. Одновременно прогноз роста российской экономики улучшили с 0,4 до 0,6%.

Инфляция в России по итогам 2026 года может составить 6,8%. Обновленный прогноз социально-экономического развития представил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Еще в мае ведомство ожидало инфляцию на уровне 5,2%. Таким образом, прогноз повысили сразу на 1,6 п.п. К концу 2027 года Минэкономразвития ожидает возвращения инфляции к целевым 4%. Эта оценка совпадает с прогнозом Банка России.

Одновременно Минэк улучшил ожидания по российской экономике. ВВП по итогам 2026 года должен увеличиться на 0,6% вместо ранее ожидавшихся 0,4%. В 2027 году ведомство прогнозирует рост экономики на 1,4%, а в 2029 году — на 2,4%.

Одним из факторов ускорения инфляции стала ситуация на топливном рынке. По оценке ЦБ, прямой вклад подорожания топлива составляет около 0,7–0,8 п.п., а с учетом вторичных и косвенных эффектов влияние на годовую инфляцию к концу года может достигнуть 1,5 п.п.

Дополнительное давление на цены оказало ослабление рубля в июне-июле после его укрепления весной. На 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 6,22% с 6,24% неделей ранее. Банк России ожидает, что по итогам 2026 года показатель составит 6–7%.