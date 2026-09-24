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Экономика России
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Россиянам назвали новый размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда с 2027 года вырастет на 6,8% и составит 28 935 рублей. К 2030 году МРОТ планируют довести до 35 тыс. рублей.

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Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28 935 рублей. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на заседании правительства.

По его словам, МРОТ увеличится на 6,8%. Такой показатель соответствует прогнозируемому росту зарплат в следующем году.

«Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% — это прогнозный рост заработных плат в следующем году», — сказал Силуанов.

В дальнейшем минимальную зарплату продолжат повышать. Президент поставил задачу довести МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Силуанов отметил, что эту задачу выполнят. Повышение МРОТ должно ускорить рост зарплат работников с небольшими доходами.

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