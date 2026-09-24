Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит почти 30 тысяч рублей

Министр финансов Антон Силуанов представил ключевые социальные параметры бюджета на 2027-2029 годы. Страховые пенсии в следующем году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции и с 1 апреля еще на 3,3% по темпу роста зарплат. Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля.

Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%, до 20 227 рублей, что приведет к увеличению социальных выплат и пособий, рассчитываемых от этого показателя. Минимальный размер оплаты труда также увеличится на 6,8% — до 28 935 рублей. По словам министра, задача довести МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнена, что ускорит рост зарплат работников с низкими доходами. Об этом сказано на сайте кабмина.

Детский бюджет на трехлетку составит более 10 трлн рублей. Средства направят на единое пособие, материнский капитал, программы улучшения жилищных условий семей с детьми и ежегодные выплаты в виде возмещения части НДФЛ для родителей с двумя и более детьми. На эти выплаты предусмотрено более 200 млрд рублей.

Расходы на здравоохранение в следующем году составят 6,6 трлн рублей, включая 1,4 трлн из федерального бюджета и 5,2 трлн из ФОМС. Это на 8% больше, чем в текущем году. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» получит 561 млрд рублей — на развитие инфраструктуры, профилактику сердечно‑сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение.

В сфере образования предусмотрено более 105 млрд рублей на строительство 150 школ к 2030 году и свыше 200 млрд рублей на капитальный ремонт. На строительство и ремонт детских садов выделят около 70 млрд рублей, что позволит построить более 100 новых учреждений к 2030 году. Дополнительно предусмотрены средства на ремонт техникумов, создание кампусов мирового уровня и обновление общежитий университетов.