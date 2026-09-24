Соцфонд заложил двойную индексацию пенсий и более 20 трлн рублей на поддержку в 2027 году

Бюджет СФР на 2027 год включает двойную индексацию пенсий, рост выплат, связанных с прожиточным минимумом, и крупные расходы на маткапитал, единое пособие и другие меры поддержки семей.

Страховые пенсии в 2027 году будут повышать дважды — такая норма заложена в проект бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы, который Минтруд внес в правительство. Об этом сказано в пресс-релизе министерства, с которым ознакомился «Клерк».

Первая индексация пройдет 1 февраля по фактической инфляции и составит 6,8%, вторая — с 1 апреля на 3,3%. В среднем страховые пенсии по старости вырастут на 2,6 тыс. рублей и достигнут 29,9 тыс. рублей.

С 1 января 2027 года на 6,8% увеличится прожиточный минимум — до 20 227 рублей, что автоматически повысит размеры единого пособия и других выплат, привязанных к этому показателю. Минимальный размер оплаты труда также вырастет на 6,8% — до 28 935 рублей. Минтруд подтверждает выполнение задачи довести МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Проект бюджета предусматривает комплексную поддержку семей с детьми: единое пособие, материнский капитал, семейную налоговую выплату, пособия по рождению ребенка и другие меры. Социальные выплаты будут индексироваться в установленные законом сроки: выплаты, связанные с прожиточным минимумом, — с 1 января, ЕДВ и маткапитал — с 1 февраля, страховые пенсии — дважды, социальные пенсии — с 1 апреля.

Всего через Социальный фонд в 2027 году направят около 20 трлн рублей. На пенсионные выплаты предусмотрено почти 13,4 трлн, на пособия по временной нетрудоспособности — 1,6 трлн, на страхование от несчастных случаев — около 203 млрд. На социальные выплаты и меры поддержки выделят 4,8 трлн рублей — для семей с детьми, граждан с инвалидностью, ветеранов, Героев Труда, женщин со званием «Мать‑героиня» и других категорий.

Бюджет СФР сформирован раздельно по каждому виду обязательного социального страхования, сбалансирован и основан на базовом прогнозе социально‑экономического развития до 2029 года.