Только 2% россиян читают согласия на обработку данных, остальные передают сервисам паспорт и карты

Россияне почти не контролируют свои цифровые следы: аккаунты годами остаются активными, данные продолжают храниться, согласия не читаются, а опасения вызывают прежде всего утечки паспортных и банковских данных.

71% россиян после отказа от приложения просто удаляют его со смартфона, но оставляют учетную запись, а каждый четвертый ошибочно считает, что удаление программы автоматически стирает персональные данные. Лишь 18% удаляют аккаунт, и только 4% хотя бы раз отзывали согласие на обработку данных.

При этом 44% респондентов знают, что данные могут храниться после прекращения пользования сервисом, но лишь 7% обращались с запросом на их удаление. Почти половина не понимает, как это сделать, а 38% никогда не задумывались о такой возможности. Об этом сказано в исследовании «Альфастрахования».

У 64% опрошенных есть аккаунты, которыми они не пользовались больше года, и почти треть признались, что таких учетных записей у них более десяти. 41% уже не могут вспомнить все сервисы, где оставляли личную информацию.

Россияне чаще всего передают сервисам номер телефона и email (более 90%), адрес проживания — 78%, данные банковской карты — 72%, дату рождения — 69%. Каждый третий указывал паспортные данные, 21% — сведения о здоровье, 18% — информацию о детях.

Несмотря на объем передаваемых данных, только 2% пользователей внимательно читают согласие на обработку персональных данных, а 13% просматривают отдельные положения — чаще всего связанные с передачей информации третьим лицам. Остальные принимают условия, не читая их: 56% считают документы слишком объемными, 48% — что без согласия сервисом невозможно воспользоваться.

Наибольшее беспокойство у россиян вызывает возможная утечка паспортных данных (76%) и банковской информации (73%). За сохранность медицинских сведений переживают 49% респондентов, данных о детях — 46%, личной переписки, фото и видео — 39%.