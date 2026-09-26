За лечение животного из приюта предложили возвращать до 10 тысяч рублей

Социальный налоговый вычет хотят распространить на ветеринарные услуги, стерилизацию, вакцинацию и лекарства для домашних животных. Лимит расходов составит до 80 тыс. рублей в год на питомца из приюта или системы отлова.

Владельцам домашних животных предложили предоставить социальный налоговый вычет, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Льгота должна распространяться на расходы на лечение, ветеринарные услуги, стерилизацию, вакцинацию и приобретение лекарств.

Лимит расходов на одного питомца предлагают установить в размере 50 тыс. рублей в год. Владелец сможет вернуть 13% этой суммы — до 6,5 тыс. рублей.

«Для семей, взявших животное из приюта или из системы отлова, лимит увеличить до 80 тыс. рублей в год, с максимальным возвратом до 10 тыс. рублей», — сказал Каплан Панеш.

Для получения вычета владельцу потребуется сохранить чеки и договоры с ветеринарной клиникой, а затем указать расходы в декларации 3-НДФЛ. Если клиника передает сведения в ФНС, вычет предлагается оформлять в упрощенном порядке автоматически.