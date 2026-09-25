Минпромторг назвал ставки техсбора на электронику: от 25 до 992 рублей за устройство

Сбор начнут взимать с 1 декабря 2026 года с ноутбуков, смартфонов, сотовых и других телефонов. Размер платежа будет зависеть от вида устройства и наличия сведений о нем в системе маркировки.

Технологический сбор на отдельные виды электроники составит в базовом варианте от 37 до 746 рублей за единицу, следует из проекта приказа Минпромторга. В пилотный перечень вошли ноутбуки, планшеты с клавиатурой, смартфоны, сотовые телефоны и другие телефонные аппараты.

Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей. При наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки сбор снизится до 500 рублей, при отсутствии вырастет до 992 рублей. Для смартфонов предусмотрены ставки 373, 250 и 496 рублей соответственно.

Для проводных телефонов с беспроводной трубкой ставки составят 149, 100 и 198 рублей, для сотовых аппаратов — 75, 50 и 100 рублей. За прочие телефонные аппараты потребуется платить 37, 25 или 49 рублей.

Обязательная маркировка этих видов электроники действует с 1 марта 2026 года. Закон ограничивает максимальный технологический сбор суммой 5 тыс. рублей за единицу продукции. В дальнейшем перечень облагаемых товаров могут расширить.