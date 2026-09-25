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Пенсии
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Период выплаты накопительной пенсии на 2027 год составит 270 месяцев — законопроект кабмина

Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Этот показатель используют для расчета ежемесячной выплаты.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2027 год предложено установить продолжительностью 270 месяцев, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму 24 сентября 2026 года.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2027 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев», — сказано в сопроводительных документах.

Показатель рассчитали на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин в возрасте 60 лет и женщин в возрасте 55 лет.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Как будут считать накопительную пенсию в 2027 году, читайте тут.

Автор
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