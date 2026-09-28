Несоответствие ОКВЭД стоило предпринимателю свыше 1,4 млн рублей — налоговая пересчитала весь доход
Предприниматель лишился права на ПСН после того, как налоговая установила несоответствие между патентом на автоперевозки и фактическими услугами по вывозу ЖБО, что повлекло значительные доначисления и штрафы.
УФНС по Амурской области сообщило о случае, когда предприниматель получил патент на перевозку грузов автомобильным транспортом, но фактически оказывал услуги по вывозу жидких бытовых отходов. По классификации ОКВЭД эти виды деятельности относятся к разным кодам: грузоперевозки — 49.41, вывоз ЖБО — 37, и последний не подпадает под ПСН по автотранспортным услугам.
Несоответствие подтверждено письмами Минфина и Минэкономразвития Амурской области. Из‑за неправильного применения патента весь доход предпринимателя за 2025 год был переведен на упрощенную систему налогообложения, что привело к доначислению налогов более чем на 1 млн рублей и штрафу свыше 400 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.
Налоговая служба подчеркивает: корректность применения ПСН напрямую зависит от точного совпадения фактического вида деятельности с тем, который указан в патенте. ОКВЭД определяет, можно ли применять патентный режим к конкретной работе.
Ведомство рекомендует предпринимателям заранее уточнять спорные ситуации в налоговом органе, чтобы избежать доначислений, штрафов и перевода на иной налоговый режим.
Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.