Несоответствие ОКВЭД стоило предпринимателю свыше 1,4 млн рублей — налоговая пересчитала весь доход

Предприниматель лишился права на ПСН после того, как налоговая установила несоответствие между патентом на автоперевозки и фактическими услугами по вывозу ЖБО, что повлекло значительные доначисления и штрафы.

УФНС по Амурской области сообщило о случае, когда предприниматель получил патент на перевозку грузов автомобильным транспортом, но фактически оказывал услуги по вывозу жидких бытовых отходов. По классификации ОКВЭД эти виды деятельности относятся к разным кодам: грузоперевозки — 49.41, вывоз ЖБО — 37, и последний не подпадает под ПСН по автотранспортным услугам.

Несоответствие подтверждено письмами Минфина и Минэкономразвития Амурской области. Из‑за неправильного применения патента весь доход предпринимателя за 2025 год был переведен на упрощенную систему налогообложения, что привело к доначислению налогов более чем на 1 млн рублей и штрафу свыше 400 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налоговая служба подчеркивает: корректность применения ПСН напрямую зависит от точного совпадения фактического вида деятельности с тем, который указан в патенте. ОКВЭД определяет, можно ли применять патентный режим к конкретной работе.

Ведомство рекомендует предпринимателям заранее уточнять спорные ситуации в налоговом органе, чтобы избежать доначислений, штрафов и перевода на иной налоговый режим.