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Кассовые операции
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ФНС объяснила, в каких случаях нужно указывать тег 1008 в кассовом чеке

Тег 1008 используют при отправке электронного чека или его идентификаторов. Внесение фиктивных телефонов и email в печатные чеки — это нарушение, которое влечет административную ответственность.

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Продавец обязан выдать бумажный кассовый чек, а при наличии телефона или email покупателя — направить его электронную версию. В таких случаях в состав кассового чека или БСО включается реквизит «телефон или электронный адрес покупателя» (тег 1008). Он также используется, когда чек полностью передается в электронном виде или когда покупателю отправляются идентификаторы чека и ссылка на его получение.

ФНС заметила, что многие пользователи ККТ продолжают формировать печатные чеки с заведомо недостоверными сведениями в теге 1008 — повторяя одни и те же номера телефонов или адреса электронной почты на протяжении длительного времени. Такие действия считаются нарушением порядка применения ККТ.

Ответственность за некорректное заполнение тега 1008 установлена частью 4 статьи 14.5 КоАП. Нарушение может привести к административному штрафу для бизнеса и предпринимателей.

Налоговики напоминают: корректное указание реквизитов в кассовом чеке — обязательное требование закона, а при передаче чека в электронной форме данные покупателя должны быть достоверными и соответствовать фактическому расчету.

Автор
Общество

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