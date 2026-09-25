Эксперт: новый налог лишит ПИФы роли «налогового кокона» и перевернет рынок

Налог 15% на пассивные доходы ПИФов, по оценке Елены Требиной, лишает фонды роли «налогового кокона» и заставит управляющих перестраивать стратегии, а инвесторов — искать более эффективные инструменты и льготы.

Финансовый советник Елена Требина рассказала «Клерку», что предложение Минфина о введении налога 15% на пассивные доходы ПИФов способно перестроить закрытые фонды, изменить стратегии управляющих и повлиять на поведение инвесторов с высокими доходами.

Елена Требина «Суть предложения — лишить фонд роли "налогового кокона". Сегодня паевой фонд налог на прибыль не платит: дивиденды, купоны и арендные платежи внутри фонда реинвестируются без налога, а НДФЛ возникает только тогда, когда пайщик погашает паи или получает выплату. Отсрочка может длиться годами, и на длинном горизонте она дает ощутимую прибавку к доходности за счет сложного процента. Министерство прямо называет причину: через фонды структурируют владение активами ради налоговой оптимизации»

Под наибольшим риском оказываются закрытые фонды недвижимости, комбинированные структуры и фонды, собирающие дивиденды: для них пассивный доход — ключевой финансовый результат, и налог в 15% меняет экономику владения. Требина ожидает пересборку таких структур: часть активов может перейти в прямое владение, часть — в личные фонды, а стратегии сместятся от дохода к росту стоимости.

Для открытых и биржевых фондов изменения мягче, но управляющим придется пересматривать налоговую эффективность стратегий: меньше акцента на дивидендные и купонные фонды, больше — на фонды роста и денежного рынка. Ключевым станет механизм зачета: если налог, уплаченный фондом, корректно засчитывается пайщику, для розницы меняется лишь момент уплаты; если нет — разрыв с прямыми инвестициями усилится.

Изменение ставок для пассивных доходов затронет прежде всего инвесторов с высокими совокупными доходами: пассивные доходы попадут под прогрессивную шкалу до 22%.

Требина ожидает перераспределение доходов внутри семьи, рост интереса к инструментам с льготами и смещение к стратегиям роста, но не прогнозирует массового ухода частных инвесторов с рынка.

«Сейчас у НДФЛ фактически несколько параллельных баз со своими ставками, порогами и правилами сальдирования, и налоговым агентам — брокерам, банкам, управляющим — приходится вести раздельный учет. Одна база с единой шкалой снимает часть этой сложности и сокращает пространство для оптимизации через «перекладывание» дохода из одной категории в другую», — сказала эксперт.

Для компаний и бухгалтеров вывод практический: налоговым агентам нужно готовиться к изменениям в учете и отчетности, а россиянам с несколькими источниками дохода — к тому, что налоговое уведомление по итогам года будет включать доплату НДФЛ по пассивным доходам.