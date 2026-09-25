Эксперт: новый налог лишит ПИФы роли «налогового кокона» и перевернет рынок
Налог 15% на пассивные доходы ПИФов, по оценке Елены Требиной, лишает фонды роли «налогового кокона» и заставит управляющих перестраивать стратегии, а инвесторов — искать более эффективные инструменты и льготы.
Финансовый советник Елена Требина рассказала «Клерку», что предложение Минфина о введении налога 15% на пассивные доходы ПИФов способно перестроить закрытые фонды, изменить стратегии управляющих и повлиять на поведение инвесторов с высокими доходами.
Руководитель консалтинговой компании TEV Consulting
«Суть предложения — лишить фонд роли "налогового кокона". Сегодня паевой фонд налог на прибыль не платит: дивиденды, купоны и арендные платежи внутри фонда реинвестируются без налога, а НДФЛ возникает только тогда, когда пайщик погашает паи или получает выплату. Отсрочка может длиться годами, и на длинном горизонте она дает ощутимую прибавку к доходности за счет сложного процента. Министерство прямо называет причину: через фонды структурируют владение активами ради налоговой оптимизации»
Под наибольшим риском оказываются закрытые фонды недвижимости, комбинированные структуры и фонды, собирающие дивиденды: для них пассивный доход — ключевой финансовый результат, и налог в 15% меняет экономику владения. Требина ожидает пересборку таких структур: часть активов может перейти в прямое владение, часть — в личные фонды, а стратегии сместятся от дохода к росту стоимости.
Для открытых и биржевых фондов изменения мягче, но управляющим придется пересматривать налоговую эффективность стратегий: меньше акцента на дивидендные и купонные фонды, больше — на фонды роста и денежного рынка. Ключевым станет механизм зачета: если налог, уплаченный фондом, корректно засчитывается пайщику, для розницы меняется лишь момент уплаты; если нет — разрыв с прямыми инвестициями усилится.
Изменение ставок для пассивных доходов затронет прежде всего инвесторов с высокими совокупными доходами: пассивные доходы попадут под прогрессивную шкалу до 22%.
Требина ожидает перераспределение доходов внутри семьи, рост интереса к инструментам с льготами и смещение к стратегиям роста, но не прогнозирует массового ухода частных инвесторов с рынка.
«Сейчас у НДФЛ фактически несколько параллельных баз со своими ставками, порогами и правилами сальдирования, и налоговым агентам — брокерам, банкам, управляющим — приходится вести раздельный учет. Одна база с единой шкалой снимает часть этой сложности и сокращает пространство для оптимизации через «перекладывание» дохода из одной категории в другую», — сказала эксперт.
Для компаний и бухгалтеров вывод практический: налоговым агентам нужно готовиться к изменениям в учете и отчетности, а россиянам с несколькими источниками дохода — к тому, что налоговое уведомление по итогам года будет включать доплату НДФЛ по пассивным доходам.
Решили вытащить из кубышки запасы
Не совсем поняла (подожду разъяснений), по поводу НДФЛ. Вроде операции всегда облагались НДФЛ и включались в единую базу. Клерк! куда делись спецы по инвестициям???