Эксперт Вересов: привлекательность ПИФов упадет лишь там, где их выбирали ради налоговой отсрочки

Реформа налогообложения ПИФов окажет заметное влияние только на состоятельных инвесторов: им придется внимательнее считать чистую доходность, тогда как массового перетока между инструментами он не ожидает.

Ведение налога 15% на пассивные доходы ПИФов приведет лишь к корректировке стратегий фондов и более внимательному расчету доходности после налогов, но не к радикальным изменениям на рынке. Об это «Клерку» рассказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

Налоговый фактор важен, но не меняет фундаментальную экономику активов: управляющие по‑прежнему будут оценивать соотношение доходности, риска и ликвидности.

Алексей Вересов «Лично я не ожидаю радикального изменения инвестиционных стратегий. Налоговый фактор важен, но он не меняет фундаментальную экономику активов. Управляющие по-прежнему будут смотреть на соотношение доходности, риска и ликвидности. А еще фондам придется внимательнее считать доходность после налогов. Самый заметный эффект, пожалуй, будет в части стратегий с высокой долей процентных и дивидендных поступлений. Возможна некоторая корректировка структуры портфелей в пользу инструментов, где большая часть результата формируется за счет роста стоимости актива, а не текущего дохода»

Для частных инвесторов влияние реформы будет ограниченным. По словам эксперта, изменения почувствует прежде всего состоятельная аудитория, для которой разница в налоговой нагрузке выражается в значимых суммах. Массового перетока между вкладами, ПИФами и ценными бумагами он не ожидает: инвесторы будут сравнивать чистую доходность после налогов, риск и ликвидность, а интерес к долгосрочным налогово‑эффективным инструментам может вырасти.

Привлекательность ПИФов может снизиться лишь в тех случаях, когда их выбирали ради налоговой отсрочки. Для большинства частных инвесторов ключевыми остаются доходность, комиссии, доступ к активам и качество управления.

«Логика Минфина понятна: ставка должна зависеть от размера дохода, а не от того, получен он в виде зарплаты, процентов или инвестиционного дохода. С этой точки зрения распространение прогрессивной шкалы на пассивные доходы делает систему более единообразной. То, что изменения затронут около 6% населения, как раз связано с прогрессивным характером меры», — считает Вересов.

Унификация ставок делает систему последовательнее, но на практике администрирование может усложниться. Налоговым органам придется корректно учитывать разные источники дохода, удержанные суммы и вычеты. Реальное упрощение, по словам эксперта, зависит от качества обмена данными между банками, брокерами, управляющими компаниями и ФНС.

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