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НДФЛ
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Пассивные доходы могут включить в основную базу НДФЛ

Минфин предложил включить пассивные доходы россиян в основную базу НДФЛ со ставками 13-22%, чтобы унифицировать налогообложение и усилить прогрессивную шкалу.

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Пассивные доходы россиян планируют в основную налоговую базу по НДФЛ. Это предложение вошло в пакет законопроектов, который Минфин направил в правительство.

Речь идет о дивидендах и других доходах от долевого участия, процентах по вкладам, операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, продаже имущества и долей участия, а также выплатам по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%.

«Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ», — сказано на сайте Минфина.

При этом сохраняется льгота для малых вкладов — необлагаемый порог до 1 млн рублей, а также исключение для доходов участников СВО.

По оценке Минфина, унификация затронет не более 6% населения — около 4 млн граждан, имеющих налогооблагаемые пассивные доходы.

Автор
Точка Банк
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