Акцизы на табак и сигареты могут повысить на 6,5% в 2027 году

Ставку на табак предлагают увеличить до 5 520 рублей за 1 кг. Для сигарет и папирос акциз может вырасти до 3 491 рубля за 1 000 штук плюс 18% расчетной стоимости.

Акцизы на табачную продукцию могут проиндексировать с 2027 года, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс. Ставка на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак вырастет на 6,5% — с 5 182 до 5 520 рублей за 1 кг.

Об этом сообщил «Интерфакс».

Для сигарет и папирос ставка составит 3 491 рубль за 1 000 штук плюс 18% расчетной стоимости исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 741 рубля. В 2026 году действуют значения 3 278 и не менее 4 452 рублей соответственно.

Акциз на сигары в 2027 году предлагается установить в размере 374 рублей за штуку, на сигариллы — 5 316 рублей за 1 000 штук. Для табака, предназначенного для нагревания, ставка может составить 11 624 рубля за 1 кг, для жидкостей электронных систем доставки никотина — 52 рубля за 1 мл.

В 2029 году акциз на обычный табак может достичь 5 971 рубля за 1 кг, на сигареты — 3 776 рублей за 1 000 штук плюс 18% расчетной стоимости, но не менее 5 128 рублей. Ставку на жидкости для электронных систем доставки никотина предлагают увеличить к этому сроку до 56 рублей за 1 мл.