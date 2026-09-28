ЦБ допустил уход части клиентов МФО в теневой сектор из-за биометрии

Обязательная идентификация заемщиков через ЕБС может сократить число клиентов микрофинансовых организаций. Новые требования вводятся поэтапно с 1 марта 2026 года.

Часть клиентов МФО может перейти в теневой сектор после введения обязательной биометрической идентификации, заявил директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков на ХХІІI Международном банковском форуме.

«Какая-то часть клиентов действительно уйдет от них, откажется от услуг микрофинансовой организации, возможно, станут клиентами теневого сектора», — сказал Кочетков.

По его словам, внедрение идентификации через единую биометрическую систему будет сложным и дорогим для МФО. Еще одна проблема — недостаточное наполнение базы биометрическими данными.

С 1 марта 2026 года требование действует для организаций, которые могут выдавать физлицам займы до 1 млн рублей, а также выпускать и размещать облигации. Без идентификации через ЕБС они не смогут оформлять займы дистанционно.

С 1 марта 2027 года правило распространят на микрокредитные компании. В Минцифры считают, что биометрия создаст технологический барьер для мошенников и усилит защиту персональных и финансовых данных.