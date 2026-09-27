Миронов предложил ограничить торговые наценки на товары первой необходимости

Сергей Миронов предложил запретить более двух оптовых звеньев между производителем и ритейлом, чтобы сократить необоснованные наценки и повысить прозрачность движения товаров.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в ФАС обращение, в котором предложил ограничить торговую надбавку на социально значимые товары.

«Предельная торговая надбавка на товары первой необходимости не должна превышать 15% отпускной цены завода или фермерского хозяйства», — сказано в документе.

Он считает необходимым наделить антимонопольную службу дополнительными полномочиями для директивного ограничения оптовых наценок, что позволит защитить интересы граждан и поддержать отечественных производителей.

Миронов также предложил ввести понятие избыточного торгового посредничества и установить жесткие правила для цепочек поставок. В документе говорится, что оптимальным решением станет запрет на наличие более двух оптовых звеньев между производителем и розничной сетью. Это, по мнению депутата, поможет сократить необоснованные наценки и повысить прозрачность движения товаров.

Ожидается, что дополнительные меры позволят стабилизировать рынок и снизить риски завышения стоимости продукции для конечного потребителя.