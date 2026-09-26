Нелегальным криптокомпаниям будет сложнее всего войти в регулируемый рынок

Криптокомпаниям, которые раньше не работали в легальном поле финансового рынка, будет сложнее перейти под регулирование. В ЦБ связали это с отсутствием опыта взаимодействия с регуляторами и выполнения их требований.

Сложнее всего войти в регулируемый контур российского крипторынка будет компаниям, которые до этого не работали легально на финансовом рынке. Об этом первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил на XXIII Международном банковском форуме.

Такие участники рынка не знакомы с требованиями регуляторов и практикой взаимодействия с ними, пояснил Чистюхин.

«Наиболее сложно это будет сделать тем криптокомпаниям, которые не работали в легальном поле финансового рынка, не знали, как взаимодействовать с регуляторами, наши требования и так далее», — сказал первый зампред ЦБ.

Таким компаниям предстоит адаптироваться к требованиям, которые будут действовать в регулируемом контуре российского крипторынка.