57% работников выполняют чужие обязанности без доплаты

Восемь из десяти работающих россиян хотя бы иногда получают от руководства поручения, не предусмотренные их должностными обязанностями. Отказываются от таких задач только 13% опрошенных.

Дополнительную работу без надбавки выполняют 57% работников, следует из исследования SuperJob. Еще 16% согласны на нее только за доплату.

Внеплановые задачи часто получают 42% женщин и 37% мужчин. Среди работников с высшим образованием об этом сообщили 37%, со средним профессиональным — 29%.

Частота таких поручений также зависит от дохода. С ними сталкиваются 40% работников с заработком от 150 тыс. рублей в месяц и 35% тех, кто получает до 100 тыс. рублей.