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Кредитование и поручительство
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Льготные кредиты под 6% расширили на восстановление объектов культурного наследия

Инвесторам расширили возможности льготного кредитования реставрации объектов культурного наследия. Кредит под 6% теперь можно получить в том числе для памятников, которые планируют использовать под гостиницы.

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Условия льготного кредитования восстановления объектов культурного наследия расширили. Об этом министр культуры Ольга Любимова рассказала ТАСС на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Теперь льготный кредит можно получить не только на ОКН в неудовлетворительном состоянии, но и на объекты, которым необходимы ремонтно-реставрационные работы. Перечень таких памятников сформирует межведомственная рабочая группа, после чего его разместят на платформе «Наследие.ДОМ.РФ».

Кроме того, кредит по ставке 6% годовых стал доступен для восстановления объектов культурного наследия, которые затем планируют использовать как гостиницы категории не ниже двух звезд. Ограничений по количеству номеров и площади объекта не будет.

Также власти увеличили льготный период кредитования после восстановления памятника — с двух до пяти лет.

Механизм льготного кредитования Минкультуры разработало совместно с ДОМ.РФ для привлечения частных инвестиций в восстановление объектов культурного наследия.

Автор
Точка Банк
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