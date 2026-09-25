⚡️ Итоги дня: тревожные расстройства будут лечить по-новому, «М.Видео» и «Холодильник.ру» создают единую платформу, Михаил и София стали самыми популярными именами

Почти четверть автовладельцев считают возможность побыть наедине одним из плюсов машины, а 39% называют автомобиль комфортным местом для уединения.

SberDevices подала в Арбитражный суд Москвы иск к структуре «М.Видео‑Эльдорадо» на 6,64 млрд рублей, при этом суть требований в картотеке дел не раскрывается.

Почти 80 тыс. малых и средних предприятий работают в российском туризме, и за последние три года их число выросло на 12,1%, за пять лет — на 16,2%, при этом главным драйвером стал гостиничный сектор, где количество МСП увеличилось на 28,7%.

Самыми популярными именами для мальчиков в России в 2026 году стали Михаил, Александр и Артем, а для девочек — София и Анна.

В России за 2025 год и первое полугодие 2026 года выявили 18 мошенничеств с использованием дипфейков, рассказал Сергей Калинин из УБК МВД.

В МВД порекомендовали родителям минимизировать публичную информацию о детях в соцсетях, чтобы снизить риск мошенничества.

Объем продаж косметики на трех крупнейших маркетплейсах в первом полугодии 2026 года достиг 504 млрд рублей, что на 42% больше, чем годом ранее.

«М.Видео» вместе с «Холодильник.ру» и партнерами создают единую платформу онлайн‑продаж, которая позволит участникам размещать товары на витринах друг друга и пользоваться общими технологическими стандартами, логистикой и сервисами.

Bentley представила свою первую линейку электромобилей Torcal, названную в честь испанского национального парка Торкаль-де-Антекера.

В Московском зоопарке родился птенец степного орла.

Московские косули совершают ночные вылазки в поисках еды, и их активность заметно возрастает перед холодами, сообщили в столичном департаменте природопользования.

В Севастополе в рамках эксперимента легализованы 145 гостевых домов.

Большинство россиян (66%) доводят разговоры о совместной поездке с друзьями до реального путешествия.

Климат в Москве потеплел на 1,5 градуса за последние 30 лет, но субтропическим он не станет, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ‑помощника «Справочная на 900», который отвечает не только на финансовые, но и на любые другие вопросы.

Минздрав утвердил новые стандарты помощи взрослым при тревожных и панических расстройствах, включив в обязательный перечень исследований анализы крови на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты B и C.

В Совфеде призвали с раннего возраста учить детей обращаться с деньгами. 64% родителей хотя бы иногда дают больше карманных денег, чем планировали, а большинство по‑прежнему выдают их наличными, хотя цифровые способы (переводы на банковские и школьные карты) продолжают расти.

Россияне 36-45 лет чаще других считают финансовый календарь самой ненужной функцией банковских сервисов (71%), тогда как респонденты старше 45 лет чаще называют лишними персональные финансовые рекомендации (43%).

Россия и Китай обсуждают подготовку правовой базы, которая позволит россиянам посещать КНР на личном автотранспорте.