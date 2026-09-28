Минфин уменьшит налоги при защите от БПЛА, но заставит собирать справки от МЧС и силовиков

Крупный и средный бизнес уже несет расходы на защиту производственных объектов от БПЛА, эти расходы весьма существенны. Поэтому предложенные Минфином льготы критичны для ТЭК, промышленности и логистики, где высока стоимость простоя и физические риски для объектов, считает финансовый директор Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ) России Дмитрий Ермолаев.

По его мнению, Для АПК значимость выше в приграничных территориях, а для ритейла эффект будет менее выраженным.

Возможность учитывать такого рода расходы в целях налогообложения – это реальное снижение нагрузки для компаний, а не формальная льгота. Но основной вопрос будет в деталях.

Налоговики будут проверять, насколько произведенные расходы связаны с деятельностью компании и действительно необходимы для защиты объектов. Особенно это касается РЭБ, детекторов и другой техники двойного назначения. Исходя из этого, бизнесу важно заранее понимать, какие оправдательные документы будут достаточными.

«Скорее всего, Минфин пропишет закрытый перечень видов расходов и потребует экономическое обоснование через внутренние регламенты компании, оценку риска атаки, заключения профильных ведомств иначе на местах ФНС будет трактовать “целесообразность” произвольно», — считает эксперт.

То же кается восстановления после атак. Подтверждение факта восстановления после атаки, вероятно, потребует актов от МЧС, региональных антитеррористических комиссий, возможно, справок от силовых структур.

Если для подтверждения расходов потребуется собирать большое количество документов из разных ведомств, мера может оказаться сложной на практике, предупредил Ермолаев.