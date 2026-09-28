Как безопасно внедрить ИИ в бухгалтерию: эксперт предложил «золотой стандарт» работы с нейросетями

ИИ может сделать неверный вывод даже на правильных цифрах. Эксперт подсказал, как бухгалтеру не попасть на штрафы ФНС.

Как правильно организовать работу с ИИ для бухгалтерии – расскзаал «Клерку» кандидат экономических наук, научный сотрудник, основатель Tovian.ru Владислав Скрипко.

Для финансового отдела эксперт рекомендует использовать правило трех проверок: первоисточник, воспроизводимый расчет, ответственное лицо.

Ссылку на закон нужно открыть и проверить в действующей редакции. Результат — пересчитать в Excel, 1С или другом расчетном контуре. Итог, влияющий на налоги, отчетность или деньги, — подтвердить специалистом.

«ИИ при этом полезен для чернового анализа, поиска аномалий, классификации операций, подготовки сценариев и объяснения отклонений. Но существенные финансовые решения должны проходить человеческую проверку», — считает Скрипко.

Интеграция ИИ с 1С, Excel может существенно снизить часть рисков. Расчеты можно передать инструменту, который действительно выполняет формулы, а актуальные данные получать из специализированных систем. Но интеграция не отменяет ошибок постановки задачи и интерпретации результата. Модель может использовать правильные цифры и все равно сделать неправильный вывод.

«Золотой стандарт» такой: ИИ формирует гипотезу или черновик, специализированная система считает и предоставляет данные, человек проверяет источник, логику и итог, подытожил эксперт.