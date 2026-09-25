5G заработал на 172 станциях московского метро

Сеть пятого поколения Т2 уже охватывает 62% станций метро Москвы и 34% станций Санкт-Петербурга. Скорость соединения в столичной подземке достигает 635 Мбит/с.

Т2 запустил 5G на 172 станциях московского метро, что соответствует 62% от общего количества станций. В Санкт-Петербурге сеть пятого поколения доступна на 24 станциях, или 34% метрополитена.

В Москве 5G работает в том числе на станциях новой Рублево-Архангельской линии, которую открыли в сентябре 2026 года.

Пиковая скорость соединения в московском метро достигает 635 Мбит/с, в петербургском — 251 Мбит/с. По оценке оператора, это в четыре-пять раз выше показателей LTE.

«Скорости 5G в метро Москвы достигают 635 Мбит/с, покрыто более двух третей станций — это огромный объем работ для первого этапа внедрения пятого поколения в столице», — рассказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексей Дмитриев.

На первом этапе Т2 запустил 5G в семи российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. В зависимости от города сеть пятого поколения охватывает от 30 до 70% территории.

Оператор планирует продолжить расширение покрытия 5G в Москве и Санкт-Петербурге.