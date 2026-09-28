МФО распродают долги коллекторам с рекордным дисконтом 80%

Объем продаж проблемных займов МФО коллекторам вырос до 43 млрд рублей. Кредиторы избавляются от долгов раньше и уступают их со значительной скидкой из-за того, что выросла просрочка.

Во втором квартале 2026 года МФО уступили коллекторам долгов на 43 млрд рублей — на 52% больше, чем в январе-марте, и на 32% выше уровня прошлого года. По данным ЦБ, компании начали передавать задолженность на более ранних стадиях просрочки или даже до ее наступления.

Продажа стала ключевым инструментом управления проблемными активами: вместо длительного взыскания МФО быстрее возвращают часть средств и освобождают ресурсы для работы с действующим портфелем. Об этом пишут «Известия».

Рост продаж связан с ухудшением качества займов. Доля просрочки свыше 90 дней за год выросла с 29 до 35%. Высокие ставки и нестабильная динамика доходов населения приводят к тому, что все больше клиентов не справляются с обязательствами. Дополнительное влияние оказывают ограничения на выдачу новых займов закредитованным заемщикам: они не могут рефинансировать старые долги, что ускоряет переход в просрочку.

На рынок также давят изменения регулирования: с апреля максимальная переплата по микрозаймам снижена до 100%, а новые требования к услугам и подтверждению доходов повышают стоимость обслуживания проблемных портфелей. Одновременно МФО активнее переходят к длинным займам, где риски изменения финансового положения клиента выше, а прежние модели скоринга не всегда подходят.

Долги продаются с рекордным дисконтом — до 80%. Коллекторы платят около 20% номинала, что отражает риски взыскания и будущие расходы. При этом около 89% продаваемой задолженности находится на досудебной стадии, то есть относится к более качественной части портфеля, но даже такие долги уходят со значительной скидкой.

Для заемщика продажа долга означает смену кредитора и переход к более активному взысканию. Условия договора не меняются, но взаимодействие становится интенсивнее. Коллекторы обязаны соблюдать закон № 230‑ФЗ, который ограничивает частоту контактов и запрещает давление. При нарушениях рекомендуется фиксировать доказательства и обращаться в ФССП, ЦБ или правоохранительные органы.

Коллекторы могут согласиться на рассрочку или изменение графика, но делают это только по запросу заемщика. Эксперты советуют после уведомления о цессии проверить нового кредитора в реестре ФССП, запросить расчет задолженности и предложить посильный график, избегая новых микрозаймов для погашения старых долгов.

По оценке НАПКА, объем закрытых сделок по продаже долгов в 2026 году может превысить 100 млрд рублей. Для МФО это означает дальнейшее развитие цессии как инструмента управления проблемными активами, а для заемщиков — необходимость быстрее реагировать на уведомления о передаче долга, чтобы избежать судебного взыскания.