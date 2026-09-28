Бюджет рискует недосчитаться 1,6 трлн нефтегазовых доходов на фоне укрепления рубля

Нефтегазовые доходы могут снизиться до 7,3 трлн рублей: бюджет планировали исходя из курса 92,2 рубля за доллар, но фактический курс оказался значительно ниже.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета могут составить 7,3 трлн рублей. Недополученные поступления оценивают в 1,6 трлн рублей. Об этом сказано в докладе Счетной палаты.

Одна из причин снижения доходов — укрепление рубля, считает независимый экономист Виктор Мангазеев. Бюджет на 2026 год составляли исходя из курса 92,2 рубля за доллар, однако в первом полугодии средний курс был 76,3 рубля, пишут «Известия».

На поступления также влияют расходы на поставки: страхование и комиссии посредников доходят до $30 за баррель. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова добавила, что компании направляют больше сырья на переработку внутри России вместо экспорта.

В 2027 году нефтегазовые доходы могут составить от 6,5 до 8 трлн рублей. Минэкономразвития ожидает среднюю цену российской нефти на уровне $53 за баррель, а Минфин предлагает снизить ее базовую цену в бюджетном правиле с $59 до $50.