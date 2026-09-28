Минфин хочет перевести закрывающие документы по закупкам госкомпаний у МСП в электронный вид

Электронное актирование планируют ввести с 1 октября 2027 года для контрактов на сумму от 500 тыс. рублей. Заказчик должен будет принять исполнение или обосновать отказ в течение 20 рабочих дней.

Минфин предлагает в электронном виде оформлять закрывающие документы по договорам госкомпаний с субъектами МСП. Система будет фиксировать дату приемки товаров, работ или услуг, от которой зависит срок оплаты.

После получения проекта акта заказчик должен будет подтвердить приемку или обосновать отказ не позднее 20 рабочих дней. Предельный срок оплаты не изменится и составит семь рабочих дней с даты приемки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на министерство.

До 1 апреля 2029 года электронные акты можно будет создавать в сторонних сервисах и передавать в Единую информационную систему в сфере закупок. После этой даты документы потребуется формировать непосредственно в ЕИС.

На апрель долг государственных АО перед малым и средним бизнесом составлял 3,5 млрд рублей. По оценке «Деловой России», электронное актирование может сократить средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности на 20-30 дней, уменьшить кассовые разрывы и упростить защиту прав поставщиков в ФАС и судах.