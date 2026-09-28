Средняя стоимость проверки выросла до 231 тысяч рублей — консалтинговые услуги стали обходиться компаниям дороже

Совокупные затраты компаний на сопровождение проверок достигли 45,5 млрд рублей, а средняя стоимость контрольного мероприятия поднялась до 231 тыс. рублей на фоне удорожания труда и услуг консультантов.

Эксперты Центра стратегических разработок оценили затраты коммерческих и некоммерческих организаций на сопровождение проверок в 2023-2025 годах. В 2025 году совокупные издержки достигли 45,5 млрд рублей, из которых 29,3 млрд пришлось на бизнес, а 16,2 млрд — на некоммерческий сектор. В 2023 году ситуация была обратной: коммерческие компании тратили меньше, чем бюджетные организации, что связано с более резким сокращением числа проверок в некоммерческом сегменте.

Средняя стоимость одной проверки выросла с 199 тыс. рублей в 2023 году до 231 тыс. рублей в 2025. По оценке ЦСР, рост связан исключительно с макроэкономическими факторами: зарплаты сотрудников, которые участвуют в сопровождении проверок, увеличились в среднем на 36%, а стоимость консалтинговых услуг — на 16,3%. При этом административная нагрузка снижалась: число проверок упало на 17% — с 236 тыс. до 196 тыс. Об этом пишет «Коммерсант».

Отдельно ЦСР оценил эффект от цифрового досудебного обжалования результатов проверок через портал Госуслуги. Этот механизм оказался в шесть-семь раз дешевле судебных споров: экономия бизнеса за 2023-2025 годы составила 2,4 млрд рублей. В 2025 году потенциальные судебные издержки могли превысить 1 млрд рублей, но фактические расходы на обжалование составили лишь 183 млн.

В аппарате вице‑премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что снижение количества проверок и затрат бизнеса подтверждает эффективность реформы контрольно‑надзорной деятельности. Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что дальнейшее сокращение издержек возможно за счет расширения досудебного обжалования, включая решения таможенных органов.

В «Деловой России» добавили, что оценка издержек зависит от методологии и должна рассматриваться как индикатор динамики нагрузки. При этом куда более значимыми последствиями для компаний могут быть штрафы по итогам проверок, включая оборотные.

Минэкономики отмечает, что эффективность контроля сейчас оценивается комплексно — по результативности мероприятий и рациональности использования ресурсов. Ведомство считает, что цифровые и дистанционные инструменты продолжат снижать затраты государства и бизнеса.