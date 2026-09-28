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Страхование
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Три вида страхования жизни получат гарантии по вкладам до 10 млн рублей

С 1 января 2027 года защита распространится на долевое страхование жизни, а также страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью. Гарантии будут действовать и для ранее заключенных договоров, если они продолжат действовать после этой даты.

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Система гарантирования сбережений охватит три продукта добровольного страхования жизни, сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков. Покрытие составит 10 млн рублей при риске смерти и 2,8 млн рублей по иным рискам для каждого застрахованного лица.

«С 2027 года система гарантирования заработает для продуктов добровольного страхования жизни — это ДСЖ, страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью», — сказал Чебесков.

Долевое страхование жизни появилось в России в 2025 году. Оно сочетает страховую защиту жизни и здоровья с возможностью инвестировать часть взноса в финансовые активы. Страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью заработало с 1 июня 2026 года, причем второй вариант доступен только квалифицированным инвесторам.

Сейчас базовая гарантия по банковским вкладам составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. По программе долгосрочных сбережений защищено до 2,8 млн рублей, а по индивидуальным инвестиционным счетам — до 1,4 млн рублей через отдельный фонд, который формируют профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Автор
Точка Банк
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