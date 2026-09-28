Три вида страхования жизни получат гарантии по вкладам до 10 млн рублей

С 1 января 2027 года защита распространится на долевое страхование жизни, а также страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью. Гарантии будут действовать и для ранее заключенных договоров, если они продолжат действовать после этой даты.

Система гарантирования сбережений охватит три продукта добровольного страхования жизни, сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков. Покрытие составит 10 млн рублей при риске смерти и 2,8 млн рублей по иным рискам для каждого застрахованного лица.

«С 2027 года система гарантирования заработает для продуктов добровольного страхования жизни — это ДСЖ, страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью», — сказал Чебесков.

Долевое страхование жизни появилось в России в 2025 году. Оно сочетает страховую защиту жизни и здоровья с возможностью инвестировать часть взноса в финансовые активы. Страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью заработало с 1 июня 2026 года, причем второй вариант доступен только квалифицированным инвесторам.

Сейчас базовая гарантия по банковским вкладам составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. По программе долгосрочных сбережений защищено до 2,8 млн рублей, а по индивидуальным инвестиционным счетам — до 1,4 млн рублей через отдельный фонд, который формируют профессиональные участники рынка ценных бумаг.