В росссийских регионах в 2027 году подорожала курица

Средняя цена курятины в сентябре превысила 350 рублей за килограмм. Снижения стоимости продукта зимой не ожидается из-за роста издержек и сезонного спроса.

Куриное мясо за год подорожало в России на 6,4%, следует из данных «Ценозавра». При этом Росстат оценивает среднюю стоимость килограмма курятины в 263 рубля, а мониторинг торговых сетей показывает более высокие цены.

В «Перекрестке» цыпленок-бройлер «Петелинка» подорожал с 270 до 384 рублей за килограмм с учетом скидки. В Москве бройлеры в среднем стоят дешевле, чем по стране, однако куриные ножки — заметно дороже среднероссийского уровня.

Рост цен связан с накопившимися расходами птицефабрик, которые долго работали с низкой рентабельностью и сдерживали перенос издержек в розничную стоимость. Дефицит персонала и повышение зарплат в промышленности также увеличивают себестоимость, отмечает экономист по рынку труда Ирина Костина.

Снижение цен в ближайший зимний период маловероятно. На стоимость продолжат влиять расходы на топливо и персонал, а перед новогодними праздниками к ним добавится сезонный рост спроса.