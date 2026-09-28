Бухгалтеров тревожит ИИ: 26% считают, что автоматизация может лишить их работы

Только 3% опрошенных активно внедряют искусственный интеллект и системно автоматизируют с его помощью задачи. Еще 43% пока вообще не используют ИИ в работе.

Замену линейных бухгалтеров искусственным интеллектом допускают 29% специалистов по учету. При этом 57% считают, что требования к квалификации бухгалтеров вырастут, а 18% ожидают, что роль бухгалтера как партнера бизнеса станет стандартом.

Нейросети точечно используют 37% участников опроса. Еще 17% пробовали применять их в работе, но пока не получили заметной пользы. Об этом сказано в исследовании «Финлид» от «Точка банк» и платформы «Бухэксперт».

Дальнейшей автоматизации основных рутинных задач ожидают 56% бухгалтеров. Они предполагают, что работа специалиста станет более аналитической. При этом 26% допускают, что часть бухгалтеров может потерять работу из-за автоматизации.

В опросе участвовали 1 248 бухгалтеров. У 94% из них стаж в профессии превышает восемь лет, у 63% — 20 лет.