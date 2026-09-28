Цифровую валюту могут разрешить передавать в залог — бизнесу готовят новые инструменты

В гражданском законодательстве могут появиться правила залога цифровой валюты: сенаторы считают, что это расширит инструменты обеспечения обязательств и сделает криптоактивы понятнее для бизнеса.

В гражданском законодательстве может появиться возможность передавать цифровую валюту в залог, следует из решения секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Минюсту рекомендовали проработать этот вопрос совместно с Банком России и заинтересованными организациями.

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин считает, что такой механизм расширит инструменты обеспечения обязательств и сделает использование цифровой валюты понятнее для бизнеса.

«Стейблкоины, которые предполагается использовать в таких операциях, должны находиться внутри легального российского криптовалютного контура и соответствовать установленным требованиям», — сказал сенатор.

При этом нужно учитывать юрисдикцию эмитента и инфраструктуры обращения из-за риска блокировки активов и ограничения доступа к ним.

Минюсту также предложили проработать методологию расследования правонарушений и бухгалтерского (финансового) учета цифровых валют. Эти правила должны учитывать специфику цифровых активов и защищать интересы участников операций.