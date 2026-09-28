ЦБ защитит от мошеннических кредитов через моментальные уведомления на Госуслугах

Банки и МФО с 1 октября 2027 года должны будут оперативно передавать информацию о кредитах и займах в бюро кредитных историй, бюро пришлет сообщение в личный кабинет заемщика на Госуслугах, рассказал Центробанк.

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года должны будут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах (в том числе кредитных картах) и займах в бюро кредитных историй. А те, в свою очередь, незамедлительно направят их в личный кабинет заемщика на Госуслугах», — говорится в сообщении.

Это должно повысить осведомленность россиян о возникших долгах и позволить заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит оформили мошенники, либо он был оформлен импульсивно.

В уведомлении об оформленном кредите или займе будут писать индивидуальные условия, проценты, сумму долга или лимит кредитования по карте и срок возврата.

Если сумма больше 50 тысяч рублей, добавят информацию о возможности отказаться от получения кредита, укажут с точностью до минуты период, в течение которого нужно успеть обратиться в банк.

Соответствующий закон от 04.08.2026 № 332-ФЗ был опубликован в августе 2026 года.