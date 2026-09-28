ФНС ответила, освобождает ли АУСН от бухотчетности

Организации на АУСН обязаны сдавать бухгалтерский баланс и ОФР.

ООО с 2026 г перешло на АУСН. Нужно ли такой компании сдавать бухгалтерский баланс и ОФР за 2026 год при применении автоУСН, спросили налоговую службу.

Организации, применяющие АУСН, не освобождены от сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (ОФР), ответили налоговики.

То есть отчетность сдать придется, следует из ответа представителей ФНС.